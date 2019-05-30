Зінченко: Коли Компані покидав клуб, я плакав

Бельгійський захисник Манчестер Сіті Венсан Компані велика людина, який завжди приходив на допомогу одноклубникам.

Про це розповів Олександр Зінченко в інтерв'ю Obozrevatel.

"Про цю людину я можу розмовляти до ранку, відповідаючи на це питання годинами. Компані - це просто ікона футболу. Я взагалі щасливчик, що мені пощастило ділити з ним одну роздягальню. Постійно намагався триматися поруч з ним, використовувати всі його поради і підказки. Дуже пишаюся, що в своїй останній грі за Ман Сіті - в фіналі Кубка Англії - Компані хвилин 5-7 розминався поруч зі мною і радив, як мені працювати далі для кращого прогресу. Він дійсно знає, як бути великим.

Перед фіналом Венсан зібрав в роздягальні практично всіх - і команду, і персонал клубу, щоб повідомити всім про свій відхід. І я почав буквально плакати. Чесно зізнаюся, я не стримався і плакав разом з ним", - сказав Зінченко.