Маріуполь переміг Зорю у заключному турі УПЛ

Сьогодні, 30 травня, Маріуполь здолав Зорю в заключному турі прем'єр-ліги сезону 2018/19 та посів четверте місце чемпіонату.

На 12-й хвилині Піхальонок відзначився голом у свої ворота

Однак на 66-й хвилині Зубкову вдалося зрівняти рахунок. А через хвилину Вакула вивів Маріуполь уперед. Під кінець зістрічі на 95 хвилині маріупольці закріпили перемогу, забивши ще один гол, відзначився Борячук.

Чемпіонат України. УПЛ

32 тур

30 травня

Маріуполь - Зоря 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12, автогол Піхальонок, 1:1 - 66 Зубков, 2:1 - 67 Вакула, 3:1 - 90+5, Борячук.

Маріуполь - Гальчук, Биков, Яворський, Чоботенко, Полегенько (Тищенко, 54), Піхальонок, Ігнатенко, Чурко (Вакула, 46), Мишнєв (Борячук, 72), Зубков, Фомін.

Зоря - Шевченко, Хомченовський (Ледньов, 70), Тимчик, Литвин, Чайковський, Михайличенко, Сілас (Арвеладзе, 73), Караваєв, Чеберко, Луньов (Кабан, 46), Будковський.

Попередження: Сілас (69).

Нагадаємо, сьогодні 30 травня, у заключному турі також зустрінуться Львів з Шахтарем та Олександрія з Динамо.

Джерело - Чемпіон.