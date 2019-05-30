Капітан Реала Серхіо Рамос прийняв рішення залишитися в клубі.

Про це повідомляє Lasexta.

За інформацією видання, іспанець провів особисту зустріч з президентом Королівського клубу Флорентіно Пересом, в ході якої заговорив про бажання завершити кар'єру на Бернабеу.

Про те, що захисник бажає покинути столицю, активно заговорили в кінці травня. Рамос просив безкоштовно відпустити його в інший клуб, на що не готовий був піти Перес.

Серед можливих претендентів на підписання іспанця називалися Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Ювентус. Також ходили чутки про його можливий перехід в китайський чемпіонат.

У минулому сезоні Рамос взяв участь в 42 матчах клубу у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 2 результативні передачі.

Джерело - Lasexta.