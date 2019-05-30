Інтер отримав умови від Конте

Екс-наставник лондонського Челсі Антоніо Конте повинен стати наступником Лучано Спаллетті на тренерському містку міланського Інтера. Він висунув свої умови.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Spor.
Однією з умов появи Конте в Мілані є продаж аргентинця Мауро Ікарді, який не входить в його плани.
Конте має намір побудувати гармонійний колектив, а з точки зору моральних цінностей нападник може порушити баланс в роздягальні.
Раніше повідомлялося, що форвард МЮ Ромелу Лукаку стане частиною угоди з нерадзуррі з обміну Мауро Ікарді.
Джерело - La Gazzetta dello Spor.