Полярус розпрощався з Олександрією

Півзахисник Олександрії Артем Полярус розірвав контракт з клубом і отримав статус вільного агента.

Про це повідомляє Footboom.com.

Видання повідомляє, що 26-річний футболіст вирішив продовжити кар'єру в іншому клубі.

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Також розташування команди Шарана покинув півзахисник Валерій Лучкевич, орендований з бельгійського Стандарда. Він може продовжити кар'єру в Дніпрі-1.

Раніше також з'явилася інформація, що форвард Владислав Кулач призупинив кар'єру через проблеми з серцем, але сам гравець це спростував.

Полярус виступав за Олександрію з 2015 року, куди перейшов зі структури київського Динамо.

У поточному сезоні хавбек зіграв за бронзових призерів УПЛ 22 матчі, забивши 1 гол і зробивши 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Маріуполь, Зоря впевнено перемогла Олександрію.

Джерело - Footboom.com.