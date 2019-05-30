Полярус розпрощався з Олександрією

Півзахисник Олександрії Артем Полярус розірвав контракт з клубом і отримав статус вільного агента.
Про це повідомляє Footboom.com.
Видання повідомляє, що 26-річний футболіст вирішив продовжити кар'єру в іншому клубі.
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Також розташування команди Шарана покинув півзахисник Валерій Лучкевич, орендований з бельгійського Стандарда. Він може продовжити кар'єру в Дніпрі-1.
Раніше також з'явилася інформація, що форвард Владислав Кулач призупинив кар'єру через проблеми з серцем, але сам гравець це спростував.
Полярус виступав за Олександрію з 2015 року, куди перейшов зі структури київського Динамо.
У поточному сезоні хавбек зіграв за бронзових призерів УПЛ 22 матчі, забивши 1 гол і зробивши 1 результативну передачу.
Нагадаємо, Шахтар розгромив Маріуполь, Зоря впевнено перемогла Олександрію.
Джерело - Footboom.com.