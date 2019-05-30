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Японія, Польща і Колумбія вийшли в плей-оф молодіжного чемпіонату світу

На чемпіонаті світу U-20 зіграли третій тур групового етапу в групі А.

Колумбія розгромила Таїті. Хет-трик оформив Кучо Ернандес, дубль на рахунку Луїса Сіністерри, а остаточний рахунок у матчі встановив Дейбер Каіседо. Завдяки цій перемозі Колумбія обійшла Польщу і вийшла в плей-оф світової першості. Таїті на останній позиції, команда так і не зуміла забити жодного гола за три тури.

  Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Польща не зуміла обіграти Сенегал (0:0), але пробилася в плей-оф, як одна з найкращих команд, що зайняли третє місце в групі. Поляки випередили Еквадор і точно будуть вище за команду з групи С, яка зможе набрати не більше 3 очок за підсумками групового етапу.

Чемпіонат світу U-20.

Третій тур

Група А

Сенегал - Польща 0:0 (0:0)

Колумбія - Таїті 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 8 Сіністерра, 2:0 - 37 Сіністерра, 3:0 - 38 Кучо, 4:0 - 52 Кучо, 5:0 - 70 Кучо, 6:0 - 87 Каіседо

Джерело - Чемпіон.

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