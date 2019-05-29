Джа Пьєро Гасперіні залишиться головним тренером Аталанти.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Італієць продовжить роботу, не зважаючи на зацікавленість Роми в його кандидатурі.

Раніше повідомлялось, що Гасперіні підпише контракт до 2022 року с зарплатнею 2 мільйони євро за сезон. Тренер очолив команду з Бергамо 2016 року.

За підсумками минулого сезону Гасперіні вперше вивів Аталанту до Ліги чемпіонів. Клуб зайняв третє місце в Серії A. Також підопічні 61-річного спеціаліста дійшли до фіналу Кубка Італії, де мінімально програли Лаціо (0:1).

Джерело - Чемпіон.