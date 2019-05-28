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Малі перестріляли Саудівську Аравію, Південна Корея мінімально переграла ПАР. Результати матчів чемпіонату світу

Вчора 23:51 362 0
Малі перестріляли Саудівську Аравію, Південна Корея мінімально переграла ПАР. Результати матчів чемпіонату світу

В рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна Південної Кореї мінімально обіграла однолітків з Південної Африки, натомість збірна Малі у справжньому трилері переграла саудівську Аравію.

  Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Чемпіонат світу U-21

Група Е

28 травня

Саудівська Аравія - Малі 3:4 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Аль-Бурайкан, 2:0 - 20 Аль-Тамбакті, 2:1 - 36 Коїта, 2:2 - 54 Коне, 3:2 - 64 Аль-Ганам, 3:3 - 70 Траоре, 3:4 - 90 Камара

Група F

Південна Африка - Південна Корея 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Кім

Нагадаємо, збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.

#Чемпіонат світу U-21, #Малі, #Саудівська Аравія
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