Франція та Аргентина вийшли у плей-оф чемпіонату світу

У другому турі групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна Аргентини обіграла однолітків з Португалії, а Франція впевнено переграла Панаму.
Франція і Аргентина набравши по 6 очок з 6 можливих, пробилися в раунд плей-оф.
Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Чемпіонат світу U-20
Група Е
28 травня
Панама - Франція 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Загаду, 0:2 - 52 Кюїзонс
Група F
Португалія – Аргентина 0:2 (0:1)
Гол: 0:1 - 33 Гайч, 0:2 - 84 Перес
Нагадаємо, збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.