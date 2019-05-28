Франція та Аргентина вийшли у плей-оф чемпіонату світу

У другому турі групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна Аргентини обіграла однолітків з Португалії, а Франція впевнено переграла Панаму.

Франція і Аргентина набравши по 6 очок з 6 можливих, пробилися в раунд плей-оф.

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Чемпіонат світу U-20

Група Е

28 травня

Панама - Франція 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Загаду, 0:2 - 52 Кюїзонс

Група F

Португалія – Аргентина 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 33 Гайч, 0:2 - 84 Перес

Нагадаємо, збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.