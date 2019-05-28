Легенда Барселони очолив катарський клуб

Колишній півзахисник Барселони і збірної Іспанії Хаві Ернандес призначений на посаду головного тренера Аль-Садд.

Про це повідомляє прес-служба катарського клубу.

Саме в цьому клубі 39-річний іспанський футболіст завершив ігрову кар'єру після закінчення минулого сезону. Зазначається, що це перший тренерський досвід Хаві.

🚨 OFFICIAL: #Xavi Hernandez will take over as the head coach of #AlSadd from the beginning of the next season!#Qatar https://t.co/FvSOTLqyQp — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 28 May 2019

Легендарний футболіст відіграв за Аль-Садд останні чотири роки, приєднавшись до клубу з Барселони влітку 2015 року.

Хаві є вихованцем каталонського клубу, за який виступав протягом 17 років. За цей час він провів за клуб 769 матчів - рекорд в історії синьо-гранатових. У складі Барси Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі виграв Кубок і шість разів - Суперкубок Іспанії, а також чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

У складі збірної Іспанії Хаві двічі ставав чемпіоном Європи і виграв чемпіонат світу в 2010 році.

Нагадаємо, Барселона підписала півзахисника Гронінгена.

Також, Барселона програла Валенсії у фіналі кубка Іспані

Джерело - Чемпіон.