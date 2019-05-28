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Легенда Барселони очолив катарський клуб

Сьогодні 18:12 644 0
Легенда Барселони очолив катарський клуб

Колишній півзахисник Барселони і збірної Іспанії Хаві Ернандес призначений на посаду головного тренера Аль-Садд.

Про це повідомляє прес-служба катарського клубу.

Саме в цьому клубі 39-річний іспанський футболіст завершив ігрову кар'єру після закінчення минулого сезону. Зазначається, що це перший тренерський досвід Хаві.

Легендарний футболіст відіграв за Аль-Садд останні чотири роки, приєднавшись до клубу з Барселони влітку 2015 року.

Хаві є вихованцем каталонського клубу, за який виступав протягом 17 років. За цей час він провів за клуб 769 матчів - рекорд в історії синьо-гранатових. У складі Барси Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі виграв Кубок і шість разів - Суперкубок Іспанії, а також чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

У складі збірної Іспанії Хаві двічі ставав чемпіоном Європи і виграв чемпіонат світу в 2010 році.

Нагадаємо, Барселона підписала півзахисника Гронінгена.

Також, Барселона програла Валенсії у фіналі кубка Іспані

Джерело - Чемпіон.

#Хаві, #Барселона, #Аль-Садд
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