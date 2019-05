Легенда Барселони очолив катарський клуб

Колишній півзахисник Барселони і збірної Іспанії Хаві Ернандес призначений на посаду головного тренера Аль-Садд.

Про це повідомляє прес-служба катарського клубу.

Саме в цьому клубі 39-річний іспанський футболіст завершив ігрову кар'єру після закінчення минулого сезону. Зазначається, що це перший тренерський досвід Хаві.

🚨 OFFICIAL: #Xavi Hernandez will take over as the head coach of #AlSadd from the beginning of the next season!#Qatar https://t.co/FvSOTLqyQp