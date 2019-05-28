Наполі підпише Ді Лоренцо за 10 млн євро

Джованні Ді Лоренцо за крок до переходу в Наполі та готується пройти медогляд, який запланований на четвер.

Про це повідомляє Sky Sports.

Після проходження медогляду він підпише контракт, а сума трансферу складе 10 мільйонів євро.

Наполі виграв боротьбу за Ді Лоренцо у Роми, Торіно і Лаціо, які також активно проявляли інтерес до правого захисника Емполі.

Для 25-річного італійця цей сезон став першим в елітному італійському дивізіоні, а кольори Емполі він захищав з 2017 року.

Ді Лоренцо в поточному сезоні провів 37 поєдинків, в яких забив 5 м'ячів і зробив 3 асисти. Однак це не врятувало Емполі від вильоту - команда фінішувала лише на 18-й сходинці турнірної таблиці Серії А.

Наполі завершив чемпіонат на 2-й позиції, що дозволило отримати путівку в груповий етап Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, Наполі пропонує 15 млн євро за Маліновського.

Також, Динамо відмовилося продавати Циганкова в Наполі.

Джерело - Sky Sports.