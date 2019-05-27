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Збірна США розібралася з Нігерією і зберегла шанси на вихід з групи на ЧС

Вчора 23:58 967 0
Збірна США розібралася з Нігерією і зберегла шанси на вихід з групи на ЧС

Збірна США перемогла Нігерію в матчі другого туру групи D молодіжного чемпіонату світу.

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Американці забили по голу в кожному з таймів. Таким чином, збірна США зрівнялася за очками з Нігерією, в обох команд по три бали. Нігерійці випереджають американців внаслідок кращої різниці м'ячів.

У третьому турі США зіграє з аутсайдером квартету Катаром, Нігерія зустрінеться з Україною.

Чемпіонат світу U-20 

Група D

27 травня

США - Нігерія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Сото, 2:0 - 46 Сото

Нагадаємо, збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.

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