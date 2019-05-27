Збірна США перемогла Нігерію в матчі другого туру групи D молодіжного чемпіонату світу.
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Американці забили по голу в кожному з таймів. Таким чином, збірна США зрівнялася за очками з Нігерією, в обох команд по три бали. Нігерійці випереджають американців внаслідок кращої різниці м'ячів.
У третьому турі США зіграє з аутсайдером квартету Катаром, Нігерія зустрінеться з Україною.
Чемпіонат світу U-20
Група D
27 травня
США - Нігерія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Сото, 2:0 - 46 Сото
Нагадаємо, збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.