Збірна США перемогла Нігерію в матчі другого туру групи D молодіжного чемпіонату світу.

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Американці забили по голу в кожному з таймів. Таким чином, збірна США зрівнялася за очками з Нігерією, в обох команд по три бали. Нігерійці випереджають американців внаслідок кращої різниці м'ячів.

У третьому турі США зіграє з аутсайдером квартету Катаром, Нігерія зустрінеться з Україною.

Чемпіонат світу U-20

Група D

27 травня

США - Нігерія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Сото, 2:0 - 46 Сото

Нагадаємо, збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.