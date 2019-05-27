Неймар хоче отримувати 1,3 млн євро в Реалі

Нападник ПСЖ Неймар може змінити клубну прописку під час літнього міжсезоння.

Про це повідомляє AS.

Джерело стверджує, що бразильський форвард готовий перейти в мадридський Реал. Однак "вершкові" поки що не можуть задовольнити запити Неймара - нападник хоче отримувати 1,3 мільйона євро в тиждень.

Щоб розвантажити зарплатну відомість і задовольнити фінансові апетити Неймара, Реал планує продати Гарета Бейла.

Зараз зарплата бразильця в ПСЖ становить близько 700 тисяч євро на тиждень.

Нагадаємо, контракт Неймара з парижанами розрахований до кінця червня 2022 року. У сезоні-2018/19 бразилець провів 28 матчів, забив 23 голи й віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, Реал не купуватиме Йовича, Айнтрахт хоче 100 млн євро.

Джерело - AS.