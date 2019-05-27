Дентіньйо - найкращий гравець 31 туру УПЛ

Півзахисник Шахтаря Дентіньйо визнаний найкращим гравцем 31-го туру,

Про це інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Бразилець відзначився хет-триком у ворота Маріуполя і допоміг Гірникам вже в якості чемпіона України впевнено перемогти з рахунком 4:0.

Повідомляється, що Дентіньйо значно випередив найближчих конкурентів в голосуванні експертів. Зокрема, Матара, Сергія Мякушко і Віталія Миколенко.

У поточному сезоні Дентіньйо провів у складі Гірників 11 матчів в УПЛ, забивши 3 голи.

Нагадаємо, Вернидуб визнаний найкращим тренером 31-го туру УПЛ.

Джерело - Офіційний сайт УПЛ.