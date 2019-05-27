Президент Баварії порадив Боатенгу піти з клубу

Президент Баварії Улі Генесс заявив, що захиснику мюнхенців Джерому Боатенгу буде краще покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Боатенгу потрібен новий виклик. Здається, йому немає більше місця в нашому клубі. Як друг я б радив Джерому піти з клубу", - сказав Генесс.

Нагадаємо, Боатенг виступає за мюнхенську команду з 2011 року. У сезоні-2018/2019 німецький захисник провів 28 поєдинків, в яких відзначився двома результативними передачами. Чинний контракт Боатенга з Баварією розрахований до літа 2021 року. Після цього він збирається повернутися в Сассуоло.

Джерело - Sky Sports.