Екс-тренер Шахтаря очолить грецький АЕК

Колишній тренер донецького Шахтаря Мігель Кардосо в найближчі дні стане новим тренером грецького АЕКа, в якому грає українець Дмитро Чигринський.

Про це повідомляє O Jogo.

Як повідомляє джерело, АЕК укладе угоду з Кардосо на два роки. Маноло Хіменес покине пост головного тренера через незадовільний результат в лізі (прим. 3-е місце).

Мігель Кардосо працював головним тренером команди U-21 донецького Шахтаря. Після Шахтаря, фахівець працював з Ріу Аве, Нантом і з Сельтою.

Нагадаємо, УЄФА покарала АЕК за махінації з квитками.

Також повідомлялося, Шахтар розгромив Маріуполь.

Джерело - O Jogo.