Екс-тренер Шахтаря очолить грецький АЕК

Колишній тренер донецького Шахтаря Мігель Кардосо в найближчі дні стане новим тренером грецького АЕКа, в якому грає українець Дмитро Чигринський.
Про це повідомляє O Jogo.
Як повідомляє джерело, АЕК укладе угоду з Кардосо на два роки. Маноло Хіменес покине пост головного тренера через незадовільний результат в лізі (прим. 3-е місце).
Мігель Кардосо працював головним тренером команди U-21 донецького Шахтаря. Після Шахтаря, фахівець працював з Ріу Аве, Нантом і з Сельтою.
Нагадаємо, УЄФА покарала АЕК за махінації з квитками.
Також повідомлялося, Шахтар розгромив Маріуполь.
Джерело - O Jogo.