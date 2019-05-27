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Шейх з ОАЕ може стати новим власником Ньюкасла

Сьогодні 09:38 216 0
Шейх з ОАЕ може стати новим власником Ньюкасла

Англійський Ньюкасл Юнайтед може змінити свого власника. Нинішній власник команди Майкл Ешлі готовий розлучитися з командою. 

Про це повідомляє The Sun.

"Ньюкасл Юнайтед може перейти до двоюрідного брата власника Манчестер Сіті шейху з ОАЕ Халеду бен Заєд Аль Нехайяну.

Майк Ешлі згоден продати клуб за суму не менше ніж 350 мільйонів фунтів ", - повідомляє видання.

Нинішній власник команди володіє клубом протягом 12 років.

У минулому сезону АПЛ Ньюкасл зайняв 13-е місце.

Нагадаємо, Ньюкасл хоче продовжити контракт з Бенітесом.

Джерело - The Sun.

#Ньюкасл, #новий власник, #шейх
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