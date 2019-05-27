Шейх з ОАЕ може стати новим власником Ньюкасла

Англійський Ньюкасл Юнайтед може змінити свого власника. Нинішній власник команди Майкл Ешлі готовий розлучитися з командою.
Про це повідомляє The Sun.
"Ньюкасл Юнайтед може перейти до двоюрідного брата власника Манчестер Сіті шейху з ОАЕ Халеду бен Заєд Аль Нехайяну.
Майк Ешлі згоден продати клуб за суму не менше ніж 350 мільйонів фунтів ", - повідомляє видання.
Нинішній власник команди володіє клубом протягом 12 років.
У минулому сезону АПЛ Ньюкасл зайняв 13-е місце.
Нагадаємо, Ньюкасл хоче продовжити контракт з Бенітесом.
Джерело - The Sun.