Шейх з ОАЕ може стати новим власником Ньюкасла

Англійський Ньюкасл Юнайтед може змінити свого власника. Нинішній власник команди Майкл Ешлі готовий розлучитися з командою.

Про це повідомляє The Sun.

"Ньюкасл Юнайтед може перейти до двоюрідного брата власника Манчестер Сіті шейху з ОАЕ Халеду бен Заєд Аль Нехайяну.

Майк Ешлі згоден продати клуб за суму не менше ніж 350 мільйонів фунтів ", - повідомляє видання.