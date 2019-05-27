Конте стане головним тренером Інтера

Екс-тренер збірної Італії Антоніо Конте вже в якнайближчий час може очолити міланський Інтер.
Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.
Повідомляється, що 49-річний наставник підпише з нерадзуррі контракт на три роки сумою в 12 мільйонів євро.
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Інтер може оголосити про призначення Конте в середу, але все залежить від термінів проведення зустрічі керівництва Інтера з нинішнім тренером команди Лучано Спаллетті.
Італієць не тренував з моменту свого звільнення з Челсі влітку минулого року, коли в Лондоні його змінив земляк Мауріціо Саррі.
За підсумками сезону, що завершився Серії А Інтер зайняв 4-е місце, випередивши Мілан. Нерадзуррі виступлять в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.
Нагадаємо, Аталанта та Інтер гратимуть в Лізі чемпіонів.
Також, до вашої уваги, результати 38 туру Серії А.
Джерело - Gianlucadimarzio.com.