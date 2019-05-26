Збірна Польщі розгромила Таїті на чемпіонаті світу

Сьогодні, 26 травня, Польща розгромила Таїті у першому матчі групового етапу на чемпіонаті світу.

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Польща здобула першу перемогу на домашньому чемпіонаті світу. Поляки розгромили Таїті, забивши п'ять м'ячів.

Чемпіонат світу (U-20)

26 травня

Польща - Таїті 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 18 Беднарчук, 2:0 - 37 Зулла, 3:0 - 39 Стечук, 4:0 - 61 Стечук, 5:0 - 74 Бенедічак.

Нагадаємо, збірна Японії перемогла Мексику на чемпіонаті світу.

Також, Сенегал переміг Колумбію, Італія здолала Еквадор

Джерело - Чемпіон.