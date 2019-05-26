Екс-форвард Арсеналу завершить кар'єру

Колишній форвард Арсеналу Маруан Шамах оголосив про завершення ігрової кар'єри.Він не грав з 2016 року.

Про це повідомив футболіст для BeIN Sports.

"Минуло два роки з того часу, як я фактично кинув футбол. Це було потрібно, адже я хотів стати ближче до своєї сім'ї. Тепер я можу сказати, що дійсно завершую ігрову кар'єру. Я не планував повертатися, ні асистентом, ні тренером, але відчуваю, що мені чогось не вистачає. Намагатимусь отримати ліцензію, віднесусь до цього з усією відповідальністю", - сказав Шамах.