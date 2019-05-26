Екс-форвард Арсеналу завершить кар'єру

Колишній форвард Арсеналу Маруан Шамах оголосив про завершення ігрової кар'єри.Він не грав з 2016 року.
Про це повідомив футболіст для BeIN Sports.
"Минуло два роки з того часу, як я фактично кинув футбол. Це було потрібно, адже я хотів стати ближче до своєї сім'ї. Тепер я можу сказати, що дійсно завершую ігрову кар'єру. Я не планував повертатися, ні асистентом, ні тренером, але відчуваю, що мені чогось не вистачає. Намагатимусь отримати ліцензію, віднесусь до цього з усією відповідальністю", - сказав Шамах.
За кар'єру футболіста Шамах встиг пограти за Бордо, Арсенал, Вест Гем, Крістал Пелас і Кардіфф Сіті. У складі Бордо форвард ставав чемпіоном Франції (2008/09), двічі вигравав Кубок французької ліги.
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Джерело - BeIN Sports.