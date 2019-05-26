Сьогодні, 26 травня, у матчі 31-го туру УПЛ Шахтар в Харкові розгромив Маріуполь - 4:0.

На 52-й хвилині Дентіньйо відкрив рахунок. Через 6 хвилин він же подвоїв перевагу гірників. Під кінець зустрічі Тете зробив рахунок розгромним. А вже через 2 хвилини Дентіньйо оформив хет-трик.

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Чемпіонат України. УПЛ

31 тур

26 травня

Шахтар — Маріуполь 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Дентіньйо, 2:0 - 57 Дентіньйо, 3:0 - 78 Тете, 4:0 - 80 Дентіньйо.

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу у Львова, а Зоря впевнено перемогла Олександрію.

Джерело - Чемпіон.