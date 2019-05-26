Чемпіонат світу U-20.Сенегал переміг Колумбію, Італія здолала Еквадор

Сьогодні, 26 травня, у рамках зустрічей групового етапу на чемпіонаті світу Сенегал переміг Колумбію, а Італії вдалося мінімально перегратии Еквадор.
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Лідер групи Італія мінімально обіграла Еквадор (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Андреа Пінамонті. Еквадор в кінцівці першого тайму залишився в меншості, червону картку отримав Джексон Порозо. Проте, еквадорці могли відігратися, але Леонардо Кампана не реалізував пенальті.
У групі А Сенегал впевнено переміг Колумбію (2:0), двічі забивши з пенальті. У першому таймі відзначився Ібраіма Н'ян, а в кінцівці матчу - Діон Лопі. Сенегал продовжує очолювати групу.
Чемпіонат світу (U-20)
26 травня
Сенегал - Колумбія 2:0 (1:0)
Голи:1:0 - 34 пенальті Ібраіма,2:0 - 85 пенальті Лопі
Еквадор - Італія 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Пінамонті.
Джерело - Чемпіон.