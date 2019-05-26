Чемпіонат світу U-20.Сенегал переміг Колумбію, Італія здолала Еквадор

Мій профіль
Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros
Сьогодні 19:39 1644 1
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 18:25 5329
Козлова - Пера: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:23 1548 1
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 13:48 3729
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:11 5647
Барселона - Валенсія: де дивитися онлайн фіналу Кубку Іспанії
Вчора 21:50 686
Ястремська стала переможницею турніру в Страсбурзі
Вчора 18:38 1931 2
Українець встановив абсолютний світовий рекорд серед юніорів у жимі лежачи
Вчора 15:33 1216 1
Збірна України перемогла США у першому матчі чемпіонату світу
Вчора 01:48 2152
Україна - США 2:1. Як це було
24.05.2019 23:20 5490
Навколо спорту
Блоги
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:30 1277
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу Valeriy Ruchka
Вчора 18:11 2088
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії Максим Буйдин
Вчора 14:49 1175
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 14:02 958
Джокович зруйнував підлогу в тренажерному залі на Ролан Гаррос
Джокович зруйнував підлогу в тренажерному залі на Ролан Гаррос Максим Буйдин
Вчора 10:51 893
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:35 Футбол Шахтар - Маріуполь 4:0. Огляд матчу 84
22:11 Теніс Огляд матчу Світоліної, перемога в якому вивела її у другий раунд Roland Garros 418
21:56 ММА Боєць UFC викрав сина і жорстоко побив дружину 299
21:41 Теніс Світоліна: Перемога над Вінус була важливою після важкого періоду 324
21:24 Футбол Шахтар розгромив Маріуполь, Зоря впевнено перемогла Олександрію. Результати 31 туру УПЛ 401
21:11 Футбол Чемпіонат світу U-20.Сенегал переміг Колумбію, Італія здолала Еквадор 499
20:51 Футбол Динамо - ФК Львів 2:1. Огляд матчу 675
20:35 Футбол Росія - Чехія 3:2. Огляд матчу 1012
20:15 Бокс Арум: Ломаченко битиметься з Кемпбеллом в кінці серпня 591
20:01 Футбол Україна виграла Klitschko Cup 2019 557
19:39 Теніс Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros 1644 1
19:25 Хокей Росія стала бронзовим призером чемпіонату світу-2019 1243
19:18 Автоспорт Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Монако 442
19:00 Футбол Динамо на Олімпійському вирвало перемогу у Львова 1026
18:41 Футбол Дубль Есеоли приніс Кайрату перемогу над Шахтарем 539
18:26 Футбол Збірна Японії перемогла Мексику на чемпіонаті світу 442
18:25 Теніс Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 5329
18:03 Теніс Козлова вийшла у друге коло турніру Roland Garros 651
17:51 Футбол Анрі може очолити Бетіс 385
17:36 Футбол Динамо презентувало нову форму на сезон 2019/20 588
17:11 Футбол Шахтар - Маріуполь: де дивитися онлайн матч 31 туру УПЛ 515
17:02 Блог Рівно рік тому на Олімпійському відбувся фінал Ліги чемпіонів 510
16:51 Баскетбол Матч фінальної серії плей-оф НБА відбудеться не в США 1399
16:27 Футбол Шахов зацікавив Маккабі, гравець хоче в клуб з центральної Європи 739
16:23 Теніс Козлова - Пера: онлайн-трансляція. LIVE 1548 1

Чемпіонат світу U-20.Сенегал переміг Колумбію, Італія здолала Еквадор

Сьогодні 21:11 499 0
Чемпіонат світу U-20.Сенегал переміг Колумбію, Італія здолала Еквадор

Сьогодні, 26 травня, у рамках зустрічей групового етапу на чемпіонаті світу Сенегал переміг Колумбію, а Італії вдалося мінімально перегратии Еквадор.

  Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 

Лідер групи Італія мінімально обіграла Еквадор (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Андреа Пінамонті. Еквадор в кінцівці першого тайму залишився в меншості, червону картку отримав Джексон Порозо. Проте, еквадорці могли відігратися, але Леонардо Кампана не реалізував пенальті.

У групі А Сенегал впевнено переміг Колумбію (2:0), двічі забивши з пенальті. У першому таймі відзначився Ібраіма Н'ян, а в кінцівці матчу - Діон Лопі. Сенегал продовжує очолювати групу.

Чемпіонат світу (U-20)

26 травня

Сенегал - Колумбія 2:0 (1:0)

Голи:1:0 - 34 пенальті Ібраіма,2:0 - 85 пенальті Лопі

Еквадор - Італія 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Пінамонті.

Джерело - Чемпіон.

#Чемпіонат світу U-20, #Сенегал, #Еквадор, #Колумбія, #Італія
Коментарі ()