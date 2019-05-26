Чемпіонат світу U-20.Сенегал переміг Колумбію, Італія здолала Еквадор

Сьогодні, 26 травня, у рамках зустрічей групового етапу на чемпіонаті світу Сенегал переміг Колумбію, а Італії вдалося мінімально перегратии Еквадор.

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Лідер групи Італія мінімально обіграла Еквадор (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Андреа Пінамонті. Еквадор в кінцівці першого тайму залишився в меншості, червону картку отримав Джексон Порозо. Проте, еквадорці могли відігратися, але Леонардо Кампана не реалізував пенальті.

У групі А Сенегал впевнено переміг Колумбію (2:0), двічі забивши з пенальті. У першому таймі відзначився Ібраіма Н'ян, а в кінцівці матчу - Діон Лопі. Сенегал продовжує очолювати групу.

Чемпіонат світу (U-20)

26 травня

Сенегал - Колумбія 2:0 (1:0)

Голи:1:0 - 34 пенальті Ібраіма,2:0 - 85 пенальті Лопі

Еквадор - Італія 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Пінамонті.

Джерело - Чемпіон.