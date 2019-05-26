Сьогодні, 26 травня, на чемпіонаті світу-2019 у заключному поєдинку Чехія програла Росії.

Таким чином, збірна Росії стала бронзовим призером чемпіонату світу у Словаччині. Для росіян це третя бронза за останні чотири роки.

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Чемпіонат світу

Матч за 3 місце

26 травня

Росія – Чехія – 3:2 після булітів (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0)

Нагадаємо, що в півфіналі Росія бездарно програла молодим хокеїстам з Фінляндії. Суомі в фіналі посперечаються за золото з Канадою. Також, кленові листки в 1/2 фіналу розгромили чехів.

Джерело - Чемпіон.