Україна виграла Klitschko Cup 2019

Сьогодні, 26 травня, в Києві пройшов третій і заключний день турніру Klitschko Cup з міні-футболу, в якому брали участь команди з шести країн.

Збірна України у вирішальному матчі зустрілася зі збірною Румунії. Обидві команди до очного поєдинку виграли всі свої матчі на турнірі. Матч між претендентами на перемогу завершився внічию (1:1).

Таким чином, Україна стала переможцем Klitschko Cup 2019 завдяки кращій різниці м'ячів.

У перший ігровий день турніру українці забили 12 м'ячів у ворота Швейцарії, а в другій грі дня розгромили Ірландію.

Вчора українці розгромили Хорватію (8:0), а потім перемогли Англію з рахунком 2:0

Нагадаємо, Динамо на Олімпійському вирвало перемогу у Львова.

Також, Динамо презентувало нову форму на сезон 2019/20.

Джерело - Чемпіон.