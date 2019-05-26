Мій профіль
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 16:26 2798
Козлова - Пера: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:23 1308 1
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 13:48 3612
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:11 5382
Барселона - Валенсія: де дивитися онлайн фіналу Кубку Іспанії
Вчора 21:50 654
Ястремська стала переможницею турніру в Страсбурзі
Вчора 18:38 1858 2
Українець встановив абсолютний світовий рекорд серед юніорів у жимі лежачи
Вчора 15:33 1146 1
Збірна України перемогла США у першому матчі чемпіонату світу
Вчора 01:48 2108
Україна - США 2:1. Як це було
24.05.2019 23:20 5423
Україна - США: думка експерта
24.05.2019 14:00 1420
Навколо спорту
Блоги
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:30 1200
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу Valeriy Ruchka
Вчора 18:11 2046
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії Максим Буйдин
Вчора 14:49 1172
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 14:02 950
Джокович зруйнував підлогу в тренажерному залі на Ролан Гаррос
Джокович зруйнував підлогу в тренажерному залі на Ролан Гаррос Максим Буйдин
Вчора 10:51 891
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:03 Теніс Козлова вийшла у друге коло турніру Roland Garros 47
17:51 Футбол Анрі може очолити Бетіс 219
17:36 Футбол Динамо презентувало нову форму на сезон 2019/20 279
17:11 Футбол Шахтар - Маріуполь: де дивитися онлайн матч 31 туру УПЛ 341
17:02 Блог Рівно рік тому на Олімпійському відбувся фінал Ліги чемпіонів 360
16:51 Баскетбол Матч фінальної серії плей-оф НБА відбудеться не в США 893
16:27 Футбол Шахов зацікавив Маккабі, гравець хоче в клуб з центральної Європи 577
16:26 Теніс Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 2798
16:23 Теніс Козлова - Пера: онлайн-трансляція. LIVE 1308 1
16:12 Футбол Мілнер: Мессі назвав мене ослом 492
16:08 Блог Беленюк здійснив стрибок з парашутом 470
15:55 Футбол Мане: Клопп не вірив, що ми зможемо пройти Барселону після першого матчу 588
15:38 Футбол Манчестер Юнайтед не буде боротися за де Лігта 393
15:14 Біатлон Підручний: Рано чи пізно доведеться з Росією помиритися 762
14:53 Футбол Михалик: Переїзд в Росію - це не переїзд за кордон, у нас менталітет схожий 720 2
14:26 Футбол Ярмоленко: Пеллегріні, коли були вибори, питав, чи правда що виграв комік 978
14:13 Футбол У воротах Шахтаря в матчі з Маріуполем зіграє третій голкіпер 572
13:50 Теніс Савчук: У Світоліної складний жереб 625
13:48 Блог Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 3612
13:43 Футбол Ярмоленко: Сумніваюся, що буду готовий на Сербію і Люксембург 603
13:31 Футбол Динамо - Львів: онлайн-трансляція матчу 461
13:14 Гімнастика Радівілова і Федорова завоювали медалі в перший день фіналів Кубку світу 502
13:00 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА 951
12:50 Футбол Почеттіно: Я буду плакати цілий тиждень, якщо ми виграємо Лігу чемпіонів 484
12:35 Блог Німецький гонщик загинув на чемпіонаті з ралі 424

Анрі може очолити Бетіс

Сьогодні 17:51 219 0
Анрі може очолити Бетіс

Тьєррі Анрі може незабаром очолити Бетіс. 

Про інтерес керівництва вердібланкос до французького тренера повідомляє The Mirror.

Минулого тижня колишній тренер Бетіса Кіке Сетьєн оголосив про відхід з клубу.

Анрі був помічником Роберто Мартінеса в збірній Бельгії. Після третього місця на ЧС-2018 Тьєррі вирішив покинути Червоних дияволів, щоб почати самостійну тренерську кар'єру.

У жовтні 2018 Анрі замінив Леонарду Жардіма на посаді кризового Монако. Виправити ситуацію легендарний футболіст Арсенала не зумів - команда вилетіла з Ліги чемпіонів і Кубка Франції, а також опустилася на останнє місце в чемпіонаті. В результаті монегаски звільнили Анрі в кінці січня нинішнього року.

За наявною інформацією, одними з головних претендентів на пост нового наставника вердібланкос вважаються нещодавно завершивші кар'єру футболіст Хаві і екс-тренер збірної Іспанії і Реала Хулен Лопетегі.

Бетіс в сезоні, що завершився чемпіонату Іспанії фінішував на 10 місці. Вердібланкос не зуміли кваліфікуватися в єврокубки.

Раніше повідомлялося, що Анрі хоче тренувати Андерлехт.

Джерело - The Mirror.

#Анрі, #Бетіс, #тренер
Коментарі ()