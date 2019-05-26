Тьєррі Анрі може незабаром очолити Бетіс.

Про інтерес керівництва вердібланкос до французького тренера повідомляє The Mirror.

Минулого тижня колишній тренер Бетіса Кіке Сетьєн оголосив про відхід з клубу.

Анрі був помічником Роберто Мартінеса в збірній Бельгії. Після третього місця на ЧС-2018 Тьєррі вирішив покинути Червоних дияволів, щоб почати самостійну тренерську кар'єру.

У жовтні 2018 Анрі замінив Леонарду Жардіма на посаді кризового Монако. Виправити ситуацію легендарний футболіст Арсенала не зумів - команда вилетіла з Ліги чемпіонів і Кубка Франції, а також опустилася на останнє місце в чемпіонаті. В результаті монегаски звільнили Анрі в кінці січня нинішнього року.

За наявною інформацією, одними з головних претендентів на пост нового наставника вердібланкос вважаються нещодавно завершивші кар'єру футболіст Хаві і екс-тренер збірної Іспанії і Реала Хулен Лопетегі.

Бетіс в сезоні, що завершився чемпіонату Іспанії фінішував на 10 місці. Вердібланкос не зуміли кваліфікуватися в єврокубки.

Раніше повідомлялося, що Анрі хоче тренувати Андерлехт.

Джерело - The Mirror.