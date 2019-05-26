Шахтар - Маріуполь: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Тайсон може провести 200-й матч у Чемпіонатах

Чемпіонат України, УПЛ

31 тур

Шахтар - Маріуполь

Арбітр: Андрій Коваленко (Полтава) дебютує в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 46 матчів: +43=3-0 м’ячі 121-28

На полі Шахтаря – 21 матч: +20=1-0 м’ячі 60-12.

В УПЛ зіграно 41 матч: +38=3-0 м’ячі 105-25

На полі Шахтаря – 20 матчів: +19=1-0 м’ячі 55-11

Останній матч на полі Шахтаря – 01.09.2018. 7-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Шахтар – Маріуполь – 2:0

Голи: 1:0 – Жуніор Мораес (43), 2:0 – Дава, в свої ворота (56).

Шахтар востаннє на своєму полі втрачав очки з маріупольцями ще у 1998 році.

Шахтар забиває голи Маріуполю у всіх матчах в УПЛ.

Переможна серія Шахтаря в матчах з Маріуполем з 19 жовтня 2013 року триває в Чемпіонатах 11 ігор.

Цікаві факти та можливі події

* Шахтар може забити 1750-й м’яч у Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

* Маріуполь може зазнати 250-ї поразки в УПЛ.

* "Гірники" не знають поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року впродовж 27-ми матчів: 22 перемоги та 5 нічиїх.

* Капітан Шахтаря Тайсон може провести 200-й матч у Чемпіонатах.

* Олександр Бабич біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 30-ї перемоги своїх підопічних.

* 15-й гол в УПЛ може забити Сергій Болбат (Шахтар).

* Арбітр Андрій Коваленко до дебюту в УПЛ провів в Першій лізі лише 6 ігор і стане 3-м арбітром з Полтави в Чемпіонатах України, склавши компанію Ігорю Покідько (64 гри) та Олександру Горностаєву (34 гри).

Джерело - УПЛ.