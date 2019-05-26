Динамо - Львів: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Кияни не знають гіркоти поразок в УПЛ протягом 14-ти ігор

Чемпіонат України, УПЛ

31 тур

26 травня

Динамо - Львів

Арбітр: Юрій Іванов (Маріуполь) провів 3 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 5 матчів: +4=0-1 м’ячі 4-1 – всі в УПЛ

На полі Динамо – 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 1-1

Останній матч на полі Динамо – 28.10.2018. 13-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо – Львів – 0:1

Гол: Лукас Тейлор (21).

Динамо всі матчі зі Львовом перемагає лише з рахунком 1:0.

Цікаві факти та можливі події

* Динамо не знає гіркоти поразок в УПЛ протягом 14-ти ігор: +10=4.

* З 23 вересня 2018 року Динамо на своєму полі більше 1 голу за матч в Чемпіонаті не пропускає.

* Безнічийна клубна рекордна гостьова серія Львова триває в УПЛ 7 матчів: 4 вікторії та 3 невдачі.

* Динамівці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.

* З 13 квітня гравці Львова більше 1-го гола за матч в УПЛ не забивають, а воротарі Динамо більше 1-го гола за матч не пропускають.

* Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступає без замін.

* Арбітр Юрій Іванов провів 1 матч в УПЛ за участі Динамо, яке на своєму полі очок не втратило.

* Дебютна гра Юрія Іванова за участі Львова.

Джерело - УПЛ.