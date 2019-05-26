Динамо - Львів: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
31 тур
26 травня
Динамо - Львів
Арбітр: Юрій Іванов (Маріуполь) провів 3 матчі в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 5 матчів: +4=0-1 м’ячі 4-1 – всі в УПЛ
На полі Динамо – 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 1-1
Останній матч на полі Динамо – 28.10.2018. 13-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Динамо – Львів – 0:1
Гол: Лукас Тейлор (21).
Динамо всі матчі зі Львовом перемагає лише з рахунком 1:0.
Цікаві факти та можливі події
* Динамо не знає гіркоти поразок в УПЛ протягом 14-ти ігор: +10=4.
* З 23 вересня 2018 року Динамо на своєму полі більше 1 голу за матч в Чемпіонаті не пропускає.
* Безнічийна клубна рекордна гостьова серія Львова триває в УПЛ 7 матчів: 4 вікторії та 3 невдачі.
* Динамівці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.
* З 13 квітня гравці Львова більше 1-го гола за матч в УПЛ не забивають, а воротарі Динамо більше 1-го гола за матч не пропускають.
* Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступає без замін.
* Арбітр Юрій Іванов провів 1 матч в УПЛ за участі Динамо, яке на своєму полі очок не втратило.
* Дебютна гра Юрія Іванова за участі Львова.
Джерело - УПЛ.