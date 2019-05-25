Інтер узгодив контракт з Джеко

Нападник Роми Едін Джеко може перейти в Інтер.

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Сторони вже погодили умови особистого контракту.

Чинний контракт Джеко з Ромою закінчується у 2020 році. Форвард поки не отримував пропозицію про його продовження. Нерадзуррі готові витратити на 33-річного боснійця близько 20 мільйонів євро.

Джеко розглядається керівництвом Інтера як потенційна заміна Мауро Ікарді. Аргентинський форвард близький до відходу з клубу.

У нинішньому сезоні Джеко провів 39 матчів за Рому, відзначившись 14 голами і 11 результативними передачами.

Рома йде на 6-му місці в турнірної таблиці Серії А, відставання від Інтера становить три очки. У останньому турі 26 травня Рома зіграє проти Парми, а нерадзуррі - з Емполі.

Нагадаємо, Вест Гем був близький до підписання Джеко.

Раніше повідомлялося, Рома планує продати Джеко, щоб придбати Фалькао.

Джерело - Football Italia.