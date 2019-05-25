Чемпіонат світу U-20. Франція перемогла Саудівську Аравію, Панама зіграла внічию з Малі

Сьогодні, 25-го травня, в Польщі на молодіжному (команди U-20) чемпіонаті світу Франція перемогла Саудівську Аравію, а Малі здолала Панаму.

У групі Е в першому турі свій матч зіграли Франція - Саудівська Аравія 1:0 та Панама - Малі 0:1.

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Чемпіонат світу. U-20

1 тур

Група Е

Панама - Малі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Конте, 1:1 - 87 пенальті Валанта

Франція - Саудівська Аравія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Фофана, 2:0 - 75 Гуірі.

Джерело - Чемпіон.