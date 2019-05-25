Чемпіонат світу U-20. Франція перемогла Саудівську Аравію, Панама зіграла внічию з Малі

Сьогодні, 25-го травня, в Польщі на молодіжному (команди U-20) чемпіонаті світу Франція перемогла Саудівську Аравію, а Малі здолала Панаму.
У групі Е в першому турі свій матч зіграли Франція - Саудівська Аравія 1:0 та Панама - Малі 0:1.
Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Чемпіонат світу. U-20
1 тур
Група Е
Панама - Малі 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Конте, 1:1 - 87 пенальті Валанта
Франція - Саудівська Аравія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Фофана, 2:0 - 75 Гуірі.
Джерело - Чемпіон.