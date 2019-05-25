Тухель продовжив контракт з ПСЖ до 2021 року

Французький Парі Сен-Жермен вирішив продовжити контрактну угоду з головним тренером команди Томасом Тухелем.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Новий контракт з 45-річним німцем тепер розрахований до червня 2021 року.

Нагадаємо, що Томас очолив червоно-синіх влітку 2018 року. У своєму першому сезоні він виграв чемпіонат Франції і Суперкубок країни, дійшов до фіналу Кубка країни, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Мбаппе залишається в ПСЖ.

Також, клуб зацікавився гравцями Реала.

Джерело - Офіційний сайт ПСЖ.