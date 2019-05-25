Тухель продовжив контракт з ПСЖ до 2021 року

Французький Парі Сен-Жермен вирішив продовжити контрактну угоду з головним тренером команди Томасом Тухелем.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Новий контракт з 45-річним німцем тепер розрахований до червня 2021 року.
Нагадаємо, що Томас очолив червоно-синіх влітку 2018 року. У своєму першому сезоні він виграв чемпіонат Франції і Суперкубок країни, дійшов до фіналу Кубка країни, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Мбаппе залишається в ПСЖ.
Також, клуб зацікавився гравцями Реала.
Джерело - Офіційний сайт ПСЖ.