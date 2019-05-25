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Львів’яни можуть забити 850-й м’яч у Чемпіонатах
Карпати -Десна: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

31-й тур

25 травня

Карпати - Олімпік

Арбітр: Костянтин Труханов (Харків) провів 80 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 13 матчів: +6=3-4 м’ячі 19-15– всі в УПЛ.

На полі Карпат – 6 матчів: +3=1-2 м’ячі 12-10

Останній матч на полі Карпат – 05.08.2018. 3-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати – Олімпік – 2:2

Голи: 1:0 – 32 Ді Франко, 2:0 – 36 Швед, 2:1 – 58 Кравченко. 2:2 – 86 Ду Коута Тейшейра.

Олімпік одну зі своїх 4-х найбільших перемог у Чемпіонатах здобув саме у грі з Карпатами (3:0).

Карпати на своєму полі пропускають голи в УПЛ у всіх матчах з "олімпійцями".

Цікаві факти та можливі події

* Карпати можуть забити 850-й гол в Чемпіонатах (ще 3 м’ячі).

* Олімпік може здобути 40-у перемогу в УПЛ.

* "Олімпійці" утримують клубний рекорд в УПЛ, забиваючи на чужих полях 8 зустрічей поспіль.

* У поточному Чемпіонаті в 3 особистих зустрічах суперники поле без забитих м’ячів не залишали.

* 35-й гол в УПЛ може забити Олексій Гай (Олімпік).

* Гольовий серіал сенегальця Матара Діейє триває 3 матчі – 3 голи.

* Олімпік при арбітру Костянтину Труханову ще жодного разу не перемагав у Чемпіонатах – 8 ігор: нічия та 7 поразок.

Джерело - УПЛ.

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