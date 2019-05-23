Керманич одеського Чорноморця Ангел Червенков став найкращим тренером у 30-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Болгарський фахівець визнаний найкращим за версією Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу.

Чорноморець під керівництвом Червенкова у звітному турі здолав львівські Карпати на власному полі (3:1).

Перемога підвищила шанси одеситів піднятися з останнього місця в турнірній таблиці в зону перехідних матчів. Наразі Чорноморець – 12-й. Моряки на одне очко відстають від Арсенала-Київ і на 4 – від Карпат.

Джерело - Чемпіон.