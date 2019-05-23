Стало відомо, в яких формах гравці юнацьких збірних України та Сполучених Штатів вийдуть на поле в матчі 1-го туру групи D чемпіонату світу.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На стадіоні в Бельсько-Бялій відбулася організаційна нарада за участі представників команд України та США,

На зустрічі було визначено кольори, в яких гратимуть збірні. Так, на матч Україна U-20 – США U-20 українці вийдуть у синьому, а американці – в білому комплектах форми.

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Відзначимо, що перший матч на ЧС-2019 збірна України U-20 проведе проти американських ровесників у п'ятницю, 24 травня. Початок поєдинку о 21:30.

Джерело - Чемпіон.