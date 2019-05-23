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Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
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Світоліна жорстко відповіла на запитання вболівальника про відносини з Монфісом
Світоліна жорстко відповіла на запитання вболівальника про відносини з Монфісом Максим Буйдин
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Оголосили заявку збірної України з міні-футболу на Кубок мера Києва

Сьогодні 21:30 285 0
Оголосили заявку збірної України з міні-футболу на Кубок мера Києва

Головний тренер збірної України з міні-футболу Євген Задорожний оголосив фінальну заявку гравців на Кубок мера Києва 2019.

Про це повідомляє Федерація міні-футболу України на своїй сторінці у Facebook.

  Актуально: Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20

Склад збірної України:

Олег Поліщук (Київміськбуд), Михайло Гер, (Київміськбуд), Віктор Цой (Київміськбуд), Юрій Щериця (Київміськбуд), Дмитро Медвідь (Київміськбуд), Ярослав Аксьонов (Київміськбуд), Святослав Марканич (Фактотум), Андрій Хомин (Фактотум), Олександр Романчук (Фактотум), Іван Кривошеєнко (Фактотум), Микола Іщенко (Фактотум), Олександр Стецюк (Фактотум), Олексій Драган (Фактотум), Віталій Денюжкін (Альтернатива-Сервіт), Сергій Романовський (Гріффін), Віктор Пантелейчук (Гріффін), Максим Максименко (Гріффін), Юрій Балашев (Гріффін), Віталій Арановський (Гріффін), Євген Заєць (Альтернатива-Сервіт), Іван Глуцький (Альтернатива-Сервіт), Володимир Рибцов (Ковальська), Віталій Харченко (Фактотум), Олександр Семенов (Фактотум).

Джерело - Чемпіон.

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