Барселона і Гронінген узгодили трансфер півзахисника Людовіта Рейса.

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіона Іспанії.

Сума трансферу склала € 3,25 млн. З 18-річним футболістом була укладена угода на три роки з опцією продовження ще на два сезони. Сума відступних в контракті становила € 100 млн.

Рейс зіграв за першу команду Гронінгена в чемпіонаті Нідерландів 36 матчів і забив 2 м'ячі.

Гронінген з Рейсом в складі фінішував на восьмому місці в турнірній таблиці Ередивізії.

Нагадаємо, Барселона заплатить за Де Лігта 74 млн євро.

Також, гравці Барселони виступили проти переходу Грізманна.

Джерело - Чемпіон.