Барселона і Гронінген узгодили трансфер півзахисника Людовіта Рейса.
Про це повідомляє офіційний сайт чемпіона Іспанії.
Сума трансферу склала € 3,25 млн. З 18-річним футболістом була укладена угода на три роки з опцією продовження ще на два сезони. Сума відступних в контракті становила € 100 млн.
Рейс зіграв за першу команду Гронінгена в чемпіонаті Нідерландів 36 матчів і забив 2 м'ячі.
Гронінген з Рейсом в складі фінішував на восьмому місці в турнірній таблиці Ередивізії.
Нагадаємо, Барселона заплатить за Де Лігта 74 млн євро.
Також, гравці Барселони виступили проти переходу Грізманна.
Джерело - Чемпіон.