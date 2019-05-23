Колос простимулював суперників Металіста-1925 та Волині - ТаТоТаке

Першоліговий Колос фінансово простимулював суперників Металіста-1925 і Волині в останньому турі Першої ліги.

Про це розповів ведучий програми ТаТоТаке Сергій Болотніков.

"За моєю інформацією, Колос вже простимулював суперників і Металіста-1925, і Волині", - сказав Болотніков.

За тур до закінчення сезону Колос, Волинь і Металіст-1925 мають по 51 балу. У перехідних матчах візьмуть участь лише 2 команди.

В останньому турі Колос прийме Оболонь-Бровар, Волинь у гостях зіграє з Гірник-Спортом, а Металіст-1925 - з Авангардом.

Нагадаємо, що Дніпро-1 виграв Першу лігу та вийшов в УПЛ.

Раніше Чемпіон опублікував усі голи 28-го туру Першої ліги.

Джерело - ТаТоТаке.