Юрченко та Гринь покинули данський Вайле

Українські форварди Владлен Юрченко та Сергій Гринь більше не є гравцями Вайле.

Про це повідомляє Футбол 24.

Контракти гравців діяли тільки на час виступів команди у вищому датському дивізіоні.

За підсумками сезону 2018/19 Вайле покинув елітний дивізіон, зайнявши останнє місце у групі вильоту місцевого першості.

Гринь відіграв за Вайле 7 матчів, у яких забив 2 голи. Юрченко провів за данський клуб 16 матчів, відзначившись 3 голами і 5 асистами.

Нагадаємо, що Наполі може придбати Руслана Маліновського.

Джерело - Футбол 24.