Марадона готовий тренувати Дорадос за певних умов

Головний тренер мексиканського Дорадос Дієго Марадона готовий залишитися в команді в тому випадку, якщо керівництво клубу виконає два його головні умови.

Про це повідомляє Univision.

"Я прошу керівництво клубу про дворічний проект з таким бюджетом, щоб я міг купити гравців, які мені подобаються. Я також повинен мати можливість прибрати тих футболістів, які на мою думку не приносять користі. Якщо керівництво клубу скаже мені, що ми не можемо прийти до спільної думки, то я покину клуб з кращою пам'яттю про нього ", - сказав Марадона.

Нагадаємо, Марадона очолив мексиканський Дорадос у вересні 2018 року. Однак, пізніше фахівець заявив, що має намір покинути команду достроково.

Раніше повідомлялося, що вийшов трейлер фільму про Дієго Марадону.

Джерело - Univision.