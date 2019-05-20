Аякс підписав Мартінеса

Аякс домовився про трансфер 21-річного аргентинського захисника Дефенси-і-Хустісіі Лісандро Мартінеса.

Про це повідомив офіційний сайт амстердамського клубу.

Контракт Мартінеса набире чинності 1 липня цього року і буде діяти до 30 червня 2023. Також в угоді прописана можливість продовження на ще один сезон.

Лівша Мартінес може зіграти в центрі або на лівому фланзі оборони. У Аяксі він може стати заміною капітану Маттейсу Де Лігту, який влітку, швидше за все, покине клуб. Найактивніше Маттейса пов'язують з Барселоною.

Лісандро провів один матч за збірну Аргентини. У березні він дебютував у товариській грі з Венесуелою.

Мартінес стане третім аргентинцем в нинішньому Аяксі після Ніколаса Тальяфіко і Лісандро Магаллана. Раніше амстердамці вже домовилися про трансфер півзахисника Развана Марина (Стандард Льєж), захисника Кіка П'єрі (Херенвен) і воротаря К'єлла шерпа (Єммен).

Нагадаємо, трансфер де Лігта в Барселону опинився під загрозою.

Джерело - Офіційний сайт Аякса.