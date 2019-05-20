Мбаппе залишається в ПСЖ

Нападник Кіліан Мбаппе проведе в клубі наступний сезон.

Про це повідомляється на офіційному сайті ПСЖ.

"Між ПСЖ і Кіліаном Мбаппе за два сезони встановився міцний зв'язок. Він продовжиться і в наступному сезоні. Ми всі з нетерпінням чекаємо, щоб написати велику сторінку в історії клубу, для чого кожен важливий футболіст повинен зробити свій внесок", - йдеться у заяві.

У неділю Мбаппе заявив, що йому "потрібно більше відповідальності, може в ПСЖ, може в іншому місці". У ЗМІ це стало приводом для розмов про швидкий трансфер. Зокрема, інтерес до француза приписують Реалу.

Мбаппе перейшов в ПСЖ у 2017 році з Монако на правах оренди за 45 мільйонів євро. Після закінчення сезону парижани викупили форварда, доплативши ще 135 мільйонів.

Нагадаємо, Мбаппе став першим футболістом в історії чемпіонатів Франції, якому вдалося стати найкращим гравцем і кращим молодим футболістом Ліги 1 за підсумками одного сезону.

Також, він є одним з найшвидших футболістів світу.

Джерело - Офіційний сайт ПСЖ.