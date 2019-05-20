ПСЖ хоче продовжити контракт з Мбаппе

ПСЖ почав переговори з нападником Кіліаном Мбаппе про продовження контракту.

Про це повідомляє The Telegraph.

Нещодавно форвард був названий серед пріоритетних трансферних цілей Реала.

Чинна угода Мбаппе з парижанами розрахована до 2022-го року. Керівництво парижан планує підняти 20-річному форвардові зарплатню.

Мбаппе став першим футболістом в історії чемпіонатів Франції, якому вдалося стати найкращим гравцем і кращим молодим футболістом Ліги 1 за підсумками одного сезону.

Також, Кіліан став першим гравцем, якому вдалося стати найкращим молодим футболістом сезону в Лізі 1 три раз поспіль (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

Нещодавно Мбаппе став наймолодшим бомбардиром в історії чемпіонатів Франції, якому далося забити 30 м'ячів за один сезон в Лізі 1, а також він є одним з найшвидших футболістів світу.

Кіліан перейшов в ПСЖ у 2017 році з Монако на правах оренди за 45 мільйонів євро. Після цього парижани викупили форварда, доплативши ще 135 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні в чемпіонаті Франції Мбаппе в 28 матчах забив 32 м'ячі і зробив 7 асистів.

Джерело - The Telegraph.