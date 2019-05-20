Фонсека - найкращий тренер 29 туру УПЛ

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека визнаний найкращим тренером 29-го туру УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Шахтар обіграв Зорю (1:0) і за три тури до кінця сезону в Прем'єр-лізі достроково став чемпіоном України. Гірники випереджають Динамо на 11 очок.

Португалець отримав від експертів середній бал 4,6 за п'ятибальною шкалою.

Фонсека виграв з Шахтарем вже третє чемпіонство за три роки роботи в Україні. Також португальський тренер недавно втретє поспіль завоював з гірниками Кубок України.

У наступному турі УПЛ Шахтар зіграє проти Динамо в Харкові. Матч відбудеться в середу, 22 травня. Початок гри о 19:30.

Джерело - Офіційний сайт УПЛ.