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Фонсека - найкращий тренер 29 туру УПЛ

Сьогодні 16:31 344 0
Фонсека - найкращий тренер 29 туру УПЛ

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека визнаний найкращим тренером 29-го туру УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Шахтар обіграв Зорю (1:0) і за три тури до кінця сезону в Прем'єр-лізі достроково став чемпіоном України. Гірники випереджають Динамо на 11 очок.

Португалець отримав від експертів середній бал 4,6 за п'ятибальною шкалою.

Фонсека виграв з Шахтарем вже третє чемпіонство за три роки роботи в Україні. Також португальський тренер недавно втретє поспіль завоював з гірниками Кубок України.

У наступному турі УПЛ Шахтар зіграє проти Динамо в Харкові. Матч відбудеться в середу, 22 травня. Початок гри о 19:30.

Джерело - Офіційний сайт УПЛ.

#Фонсека, #Шахтар, #найкращий тренер, #29 тур
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