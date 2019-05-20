Перші відбіркові матчі до Євро-2021 збірна України зіграє в Запоріжжі

Збірна України U-21 зіграє перші матчі відбору на молодіжне Євро-2021 на Славутич-арені в Запоріжжі.

Про це повідомляється в Twitter ФФУ.

Стартовими матчами нового відбіркового циклу стануть ігри проти Фінляндії (6 вересня) і Мальти (10 вересня).

Нещодавно стадіон в Запоріжжі прийняв фінал Кубка України між Шахтарем і Інгульцем (4:0).

Молодіжне Євро відбудеться в Угорщині і Словенії в червні 2021 року. Також суперниками команди Ротаня в відборі є Північна Ірландія, Данія та Румунія.

Нагадаємо, збірна України проведе спільне тренування з молодіжкою.

Джерело - Чемпіон.