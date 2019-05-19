Наполі розгромив Інтер, Ювентус зіграв унічию з Аталантою. Результати 37-го туру Серії А

Сьогодні, 19 травня, відбулися матчі в рамках 37 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії. Серія А

37 тур

19 травня

К'єво - Сампдорія 0:0 (0:0)

Парма - Фіорентіна 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Жерсон (автогол)

Емполі - Торіно 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Аква, 1:1 - 56 Фальке, 2:1 - 65 Брігі, 3:1 - 70 Ді Лоренцо, 4:1 - 89 Капуто

Мілан - Фрозіноне 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Пентек, 2:0 - 66 Сусо

Наполі - Інтер 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Зелінські, 2:0 - 61 Мертенс, 3:0 - 71 Руїс, 4:0 - 79 Руїс, 4:1 - 81 Ікарді

Ювентус - Аталанта 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Ілічич, 1:1 - 80 Манджукич

Нагадаємо, Бруно зі Львова зацікавив Ференцварош.

Також, Де Пена оформив дебютний гол за Динамо.

Джерело - Чемпіон.