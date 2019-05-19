Кравець відзначився за Кейсеріспор

Український нападник Кайсеріспора Артем Кравець забив у ворота Акхірсара в матчі 33-го туру турецької Суперліги.

29-річний форвард відзначився на 61-й хвилині, точно пробивши в кут з меж штрафного майданчика суперника. Для Кравця це вже п'ятий забитий м'яч в чемпіонаті Туреччини.

Кайсеріспор зіграв внічию 2:2, в даний момент команда на дев'ятому місці в Суперлізі.

Кравець виступає за Кайсеріспор з початку минулого року, перейшовши з Динамо на правах вільного агента. У нинішньому сезоні 29-річний нападник зіграв у 26 матчах у всіх турнірах, в яких забив 8 м'ячів.

Крім Кравця, в складі Кайсеріспор виступає захисник Олександр Кучер, який в грі з Акхірсаром отримав жовту картку на 94-й хвилині.

В останньому турі Суперліги Кайсеріспор зіграє вдома з Ерзурум.

Нагадаємо, Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України.

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Джерело - Чемпіон.