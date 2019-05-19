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Сетьєн звільнився з поста тренера Бетіса

Сьогодні 19:10 392 0
Сетьєн звільнився з поста тренера Бетіса

Головний тренер Бетіса Кіке Сетьєн покинув свій пост. Клуб і 60-річний наставник з обопільної згоди прийняли рішення не продовжувати співпрацю.

Бетіс в сезоні, що завершився чемпіонату Іспанії фінішував на 10 місці. Вердібланкос не зуміли кваліфікуватися в єврокубки.

Сетьєн очолив Бетіс в 2017 році. У своєму першому сезоні тренер вивів команду в Лігу Європи, де Бетіс дійшов до 1/16 фіналу.

Нагадаємо, в останньому матчі сезону 2018/2019 Бетіс обіграв в Мадриді Реал з рахунком 2:0.

Також, легендарний Хаві може очолити Бетіс.

Джерело - Чемпіон.

#Сетьєн, #Бетіс, #тренер
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