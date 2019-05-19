Іспанський суддя завершив 25-річну кар'єру

Іспанський арбітр Альберто Ундіано Мальєнко провів свій останній матч в кар'єрі - він обслужив гру Реала проти Бетіса (0:2).

В даному поєдинку Ундіано Мальєнко показав п'ять жовтих карток: Вілфріду Каптуму з Бетіса і чотирьом гравцям Реала - Іско, Дані Карвахалом, Федеріко Вальверде і Маркосу Льоренте.

45-річний Мальєнко починав свою кар'єру в 1994 році в Терсеро. У Ла Лізі Альберто відпрацював 348 матчів, в яких показав 1 692 жовтих картки, 51 другу жовту і 25 прямих червоних.

Ундіано Мальєнко нерідко зустрічався з українськими командами. Двічі він судив ігри Динамо, 1 раз - Дніпра, 4 гри Шахтаря і по 1 матчу першої збірної України і команди U-21.

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Джерело - Чемпіон.