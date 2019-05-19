Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг може в найближчому майбутньому стати новим капітаном збірної Англії.

Про це повідомив головний тренер команди Гарет Саутгейт для Goal.com.

"Стерлінг блискуче виглядав протягом усього сезону, став чемпіоном Англії. Помітний його прогрес, його здатність приймати правильні рішення як на футбольному полі, так і поза ним. Думаю, Рахім сам усвідомлює, що став більш зрілим. Я ні краплі не сумніваюся в призначенні Рахіма капітаном збірної", - сказав Саутгейт.

Стерлінг грає за збірну Англії з 2012 році. За цей час півзахисник провів 49 ігор і забив 8 м'ячів.

Вчора в складі Манчестер Сіті Стерлінг виграв Кубок Англії, забивши три м'ячі у ворота Вотфорда в фіналі.

Також, капітан Манчестер Сіті покидає клуб.

Джерело - Goal.com.