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Жиру продовжить грати в Челсі

Сьогодні 16:38 321 0
Жиру продовжить грати в Челсі

Челсі скористався можливістю продовжити контракт з нападником Олів'є Жиру на ще один сезон.

Про це повідомляє Telefoot. 

Таким чином, Олів'є не покине клуб цього літа.

За новою угодою, Жиру буде гравцем Челсі до 30 червня 2021 року.

На рішення клубу вплинув трансферний бан від ФІФА. Лондонці не зможуть реєструвати нових гравців протягом двох найближчих трансферних вікон. ФІФА відхилила апеляцію Челсі, і тепер справа розглядає Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Серед претендентів на Жиру називалися французькі клуби - Ніцца, Марсель, Бордо і Ліон.

Олів'є в нинішньому сезоні зіграв у 44 матчах за Челсі в усіх турнірах, відзначившись 12 голами і 8 ассистами.

29 травня Жиру повинен зіграти за клуб у фіналі Ліги Європи проти Арсеналу в Баку.

Нагадаємо, Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі не дивлячись на санкції ФІФА.

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Джерело - Telefoot.

#Жиру, #Челсі, #контракт
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