Збірна України U-20 зіграла внічию з однолітками з ПАР. Огляд матчу

Збірна України U-20 в рамках підготовки до юнацького ЧС в Польщі провела спаринг проти однолітків з Південної Африки, який завершився внічию 1:1.

Команда Олександра Петракова вийшла вперед на 53-й хвилині матчу, коли після фолу на Цитаїшвілі арбітр поставив пенальті, а з одинадцяти метрів не схибив Корнієнко. Південноафриканці зрівнялися в рахунку на 66-й хвилині після точного удару Кодісанга.

Товариський матч

Україна (U-20) - ПАР (U-20) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Корнієнко, 1:1 - 66 Кодісанг.

Україна: Різник (Кучерук, 46), Бондар, Попов, Цітаішвілі (Кащук, 63), Хахльов (Дришлюк, 73), Корнієнко, Булеца (Сікан, 63), Супряга (Устименко, 63), Бескоровайний (Снурніцин, 46), Конопля (Сафронов, 46), Мусолітін (Чех, 46).

ПАР: Кубека, Пхева (Блом, 80), Абрахамс (Гсаба, 80), Лешабела (Апполліс, 70), Мкхума, Мкхізе, Модіз, Філліпс, Моньян (Тетхані, 9), Купе, Фостер (Кодісанг, 65).

Джерело - Чемпіон.